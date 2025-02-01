Аварійні відключення світла скасовано

Після ранкової атаки та нетривалого запровадження екстрених відключень електроенергії, НЕК "Укренерго" скасовує обмеження

Про це повідомляють в "Укренерго", передає RegioNews.

В компанії зазначили, що заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні.

Нагадаємо, 1 лютого окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Зокрема, росіяни влучили в багатоповерхівку в Полтаві, загинули люди.

Також ми повідомляли, що цієї Росія атакувала Запоріжжя 18 безпілотниками, пошкодивши інфраструктуру, будинки і навчальний заклад