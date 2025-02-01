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01 лютого 2025, 09:24

Росіяни обстріляли Харків: загинула жінка

01 лютого 2025, 09:24
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фото з відкритих джерел
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Унаслідок вранішнього обстрілу Холодногірського району Харкова загинула 60-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені

Про це у повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, окупанти атакували Холодногірський район. Внаслідок влучання "Шахеда", один приватний будинок частково зруйнований.

Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. Попередньо відомо, що постраждали ще 16 приватних будинків.

Як відомо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами.

Нагадаємо, зранку в Полтаві росіяни влучили в житловий будинок. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

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