Росіяни обстріляли Харків: загинула жінка
Унаслідок вранішнього обстрілу Холодногірського району Харкова загинула 60-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені
Про це у повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, окупанти атакували Холодногірський район. Внаслідок влучання "Шахеда", один приватний будинок частково зруйнований.
Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. Попередньо відомо, що постраждали ще 16 приватних будинків.
Як відомо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами.
Нагадаємо, зранку в Полтаві росіяни влучили в житловий будинок. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
Масштабна атака в Україні: в низці областей запровадили аварійні відключенняВсі новини »
01 лютого 2025, 08:27З'явилися нові подробиці ракетного удару по Одесі
31 січня 2025, 23:07Вибухи в Одесі: невідомі запустили феєрверк під час повітряної тривоги
31 січня 2025, 22:25
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Армія РФ втратила за добу на фронті понад 1400 солдатів
01 лютого 2025, 09:06Росіяни влучили по 5-поверхівці у Полтаві
01 лютого 2025, 08:40Масштабна атака в Україні: в низці областей запровадили аварійні відключення
01 лютого 2025, 08:27У Запорізькій області правоохоронці передали для ЗСУ контрафактні сигарети
01 лютого 2025, 02:14Посадовець кінологічного центру Львівщини хотів заробити на допомозі ухилянтам
01 лютого 2025, 01:20На Закарпатті ухилянт заплатив 11 тисяч доларів, щоб переплисти Тису
01 лютого 2025, 00:40З'явилися нові подробиці ракетного удару по Одесі
31 січня 2025, 23:07У Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців
31 січня 2025, 22:42Вибухи в Одесі: невідомі запустили феєрверк під час повітряної тривоги
31 січня 2025, 22:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »