Росіяни обстріляли Харків: загинула жінка

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Про це у повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, окупанти атакували Холодногірський район. Внаслідок влучання "Шахеда", один приватний будинок частково зруйнований.

Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. Попередньо відомо, що постраждали ще 16 приватних будинків.

Як відомо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами.

Нагадаємо, зранку в Полтаві росіяни влучили в житловий будинок. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.