В Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
За останню добу січня на фронті сталися 134 боїв. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари
Про це передає RegioNews з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що агресор здійснив понад 6200 обстрілів, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2018 дронів-камікадзе.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.
- На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.
- На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ.
Нагадаємо, за добу з 31 січня на 1 лютого, російські війська втратили на фронті 1430 солдатів, 121 безпілотний літальний апарат і 77 одиниць автомобільної техніки
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