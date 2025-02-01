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01 лютого 2025, 10:56

Масована атака дронів на Запоріжжя: що відомо

01 лютого 2025, 10:56
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фото: ДСНС Запоріжжя
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У ніч на 1 лютого Росія атакувала Запоріжжя 18 безпілотниками, пошкодивши інфраструктуру, будинки і навчальний заклад

Про це розповів Голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, постраждали також автомийка та приватні гаражі. Внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували. Енергетики відновили електропостачання у 400 абонентів, що були знеструмлені внаслідок атаки.

Окрім цього, поранення дістав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Проте від госпіталізації він відмовився.

Наразі комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Також відомо, впродовж доби окупанти завдали 514 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, зранку 1 лютого росіяни завдала удару по Полтаві. Там пошкоджено житловий будинок, з загиблі.

Запоріжжя пожежа автомобілі безпілотники
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