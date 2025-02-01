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01 лютого 2025, 10:01

Фото та відео наслідків удару по багатоповерхівці в Полтаві

01 лютого 2025, 10:01
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фото: ДСНС
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У Полтаві внаслідок ранкового російського ракетного удару по житловому будинку троє людей загинули і ще десятеро постраждали, серед них дитина є

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що надзвичайники врятували 21 людину.

Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила, куди можуть звернутися постраждалі.

Нагадаємо, 1 лютого окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Зокрема, росіяни обстріляли Полтавщину, є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. В Полтаві зафіксовано влучання в житловий будинок.

Також відомо, що у семи областях країни зранку запровадили аварійні відключення світла

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