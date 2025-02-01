Аварийные отключения света отменены

После утренней атаки и непродолжительного введения экстренных отключений электроэнергии НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения

Об этом сообщают в "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании отметили, что меры по ограничению потребления не применяются ни в одном регионе.

Напомним, 1 февраля оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В частности, россияне попали в многоэтажку в Полтаве, погибли люди .

Также мы сообщали, что Россия атаковала Запорожье 18 беспилотниками, повредив инфраструктуру, дома и учебное заведение.