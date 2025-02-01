Аварийные отключения света отменены
После утренней атаки и непродолжительного введения экстренных отключений электроэнергии НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения
Об этом сообщают в "Укрэнерго", передает RegioNews.
В компании отметили, что меры по ограничению потребления не применяются ни в одном регионе.
Напомним, 1 февраля оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В частности, россияне попали в многоэтажку в Полтаве, погибли люди .
Также мы сообщали, что Россия атаковала Запорожье 18 беспилотниками, повредив инфраструктуру, дома и учебное заведение.
В Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВсе новости »
01 февраля 2025, 10:36Фото и видео последствий удара по многоэтажке в Полтаве
01 февраля 2025, 10:01Россияне обстреляли Харьков: погибла женщина
01 февраля 2025, 09:24
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
22-летняя российская агентка готовила теракт в центре Киева
01 февраля 2025, 13:24В Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК: подробности
01 февраля 2025, 12:44В Полтаве из-под завалов достали тело женщины и еще живого мужчины
01 февраля 2025, 12:09В Украине ввели новые лимиты на денежные переводы
01 февраля 2025, 11:14Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
01 февраля 2025, 10:56В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
01 февраля 2025, 10:36Фото и видео последствий удара по многоэтажке в Полтаве
01 февраля 2025, 10:01Россияне обстреляли Харьков: погибла женщина
01 февраля 2025, 09:24Армия РФ потеряла за сутки на фронте более 1400 солдат
01 февраля 2025, 09:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все блоги »