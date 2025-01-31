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Про це повідомляє видання Bild, передає RegioNews.

Окружний суд міста Хемніц виніс вирок 37-річному Андрію П. Його визнали винним у вбивстві дев'ятирічної українки. Судді встановили особливу тяжкість злочину. Тож вбивця не зможе вийти на свободу достроково.

Відомо, що вбивця дівчинки мав стосунки з її матір'ю. За кілька днів до вбивства 9-річної дівчинки її матір розлучилась із чоловіком. Проте він задушив її доньку та втік з країни.

Можна припустити, що ув'язнені вже ставляться до вбивці дитини не дуже люб'язно. Журналісти розповіли, що на другий день судового процесу він прийшов із гематомою на обличчі, що назвали "наслідком конфронтації з трьома в'язнями".

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що Німеччина екстрадувала до України 33-річного жителя Закарпатської області, якого підозрюють у нападі та побитті чоловіка до смерті у селі Порошково. У Німеччині він переховувався від слідства.

Сам злочин відбувся в 2023 році. Тоді чоловік з іншими місцевими жителями увірвався до будинку односельця. Там вони почали трощити майно у будинку, а також завдали десятки ударів по тілу та голові власника будинку. Потерпілий згодом помер у лікарні.