З Німеччини екстрадували закарпатця, який забив до смерті чоловіка

фото: прокуратура

Німеччина екстрадувала до України 33-річного жителя Закарпатської області, якого підозрюють у нападі та побитті чоловіка до смерті у селі Порошково. Злочин стався у 2023 році

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За інформацією відомства, чоловік у Німеччині переховувався від слідства. Його передали українським правоохоронцям на міжнародному пункті пропуску "Краківець-Корчова".

У прокуратурі також розповіли подробиці злочину. За даними слідства, фігурант у складі групи місцевих жителів увірвався до будинку свого односельця. Нападники з дерев'яними палицями почали трощити майно у будинку. Потім вони завдали десятки ударів по тілу та голові господарю помешкання. Він помер у лікарні внаслідок отриманих травм.

Чоловікові загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, 13 січня у Львові жителі будинку на вулиці Тершаковців повідомили поліцію про те, що в одній із квартир виявили тіло 76-річної власниці. Правоохоронці затримали 17-річного підозрюваного у вбивстві.