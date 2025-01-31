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Об этом сообщает издание Bild, передает RegioNews.

Окружной суд города Хемниц вынес приговор 37-летнему Андрею П. Его признали виновным в убийстве девятилетней украинки. Судьи установили особую тяжесть преступления. Так что убийца не сможет выйти на свободу досрочно.

Известно, что убийца девочки общался с ее матерью. За несколько дней до убийства 9-летней девочки ее мать развелась с мужем. Однако он задушил ее дочь и скрылся из страны.

Можно предположить, что заключенные уже относятся к убийце ребенка не очень любезно. Журналисты рассказали, что во второй день судебного процесса он пришел с гематомой на лице, которое назвали "следствием конфронтации с тремя заключенными".

Напомним, 24 января стало известно, что Германия экстрадировала в Украину 33-летнего жителя Закарпатской области, подозреваемого в нападении и избиении мужчины до смерти в селе Порошково. В Германии он скрывался от следствия.

Само преступление произошло в 2023 году. Тогда мужчина с другими местными жителями ворвался в дом односельчанина. Там они начали крушить имущество в доме, а также нанесли десятки ударов по телу и голове владельца дома. Потерпевший впоследствии скончался в больнице.