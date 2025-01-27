Співробітників ТЦК пропонують карати за порушення правил мобілізації

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на документ, опублікований на сайті парламенту.

Текст документа поки що відсутній. Відомо, що він має назву "Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій".

Виходячи з назви, документ вводить кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для керівників ТЦК, голів і членів військово-лікарських комісій.

Законопроєкт зареєстровано у понеділок, 27 січня. Серед авторів законопроєкту – Максим Павлюк (фракція "Слуга народу"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра").

Раніше повідомлялось, що в Одесі журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК. За її словами, його били декілька годин. Наразі хлопець перебуває у медзакладі.

Нагадаємо, в Дніпрі та на Хмельниччині викрили чергові схеми уникнення від мобілізації. Зловмисники просили за "послуги" 5000 доларів США.