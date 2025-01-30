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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВВК за нарушение правил мобилизации

Об этом высказался народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, являющийся одним из инициаторов законопроекта, передает RegioNews.

По словам нардепа, новый законопроект "положит конец агрессивной "бусификации" украинцев".

"Избиение, использование газа, похищение людей на улицах - это не мобилизация, а хаос, разрушающий доверие к государству", - подчеркнул он.

Качура подчеркнул, что мобилизация во время полномасштабной войны нужна, но она должна быть справедлива.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский ранее говорил, что нужен законопроект, чтобы у ТЦК не было шансов ходить по улицам и ловить людей. Так что депутаты наработали такое предложение.

Речь идет о законопроекте 12442, зарегистрированном на сайте парламента 27 января.

Инициатива народных депутатов предусматривает до 8 лет заключения для должностных лиц ТЦК и ВЛК за незаконный призыв или увольнение из армии, фальсификацию медосмотров и злоупотребление властью. Также усиливается ответственность за коррупцию среди военных медиков.

"По моему мнению, комплектование армии должно быть делом гражданских или самих бригад, а не людей, устраивающих охоту на украинцев", - подчеркнул Качура.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ответственности ТЦК и ВЛК за нарушение порядка мобилизации.