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30 січня 2025, 18:05

Росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди"

30 січня 2025, 18:05
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фото ілюстраційне: поліція
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Україна фіксує використання російськими військами безпілотники типу Shahed зі збільшеною бойовою частиною

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. передає RegioNews.

За його словами, в оновлених дронів бойова частина становить до 90 кг. Також вона містить шрапнель. Додаючи у бойову частину безпілотника металеві уражаючі елементи ворог прагне збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Єрмак також оприлюднив фото деталей російського дрона.

Зазначимо, у ніч проти 30 січня росіяни запустили по Україні понад 80 безпілотників - ударних дронів та безпілотники-імітатори. Українським військовим вдалося збити 37 безпілотників.

Унаслідок нічної атаки є пошкодження на території Чернігівщини, Сумщини, Одещини та Полтавщини. Зокрема, у Сумах російський безпілотник поцілив у багатоповерхівку — наразі відомо про 7 загиблих та 13 постраждалих.

війна Андрій Єрмак Офіс президента БПЛА шахед безпілотники Shahed
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