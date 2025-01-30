Росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди"
Україна фіксує використання російськими військами безпілотники типу Shahed зі збільшеною бойовою частиною
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. передає RegioNews.
За його словами, в оновлених дронів бойова частина становить до 90 кг. Також вона містить шрапнель. Додаючи у бойову частину безпілотника металеві уражаючі елементи ворог прагне збільшити кількість жертв серед цивільного населення.
Єрмак також оприлюднив фото деталей російського дрона.
Зазначимо, у ніч проти 30 січня росіяни запустили по Україні понад 80 безпілотників - ударних дронів та безпілотники-імітатори. Українським військовим вдалося збити 37 безпілотників.
Унаслідок нічної атаки є пошкодження на території Чернігівщини, Сумщини, Одещини та Полтавщини. Зокрема, у Сумах російський безпілотник поцілив у багатоповерхівку — наразі відомо про 7 загиблих та 13 постраждалих.