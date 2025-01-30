фото ілюстраційне: поліція

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. передає RegioNews.

За його словами, в оновлених дронів бойова частина становить до 90 кг. Також вона містить шрапнель. Додаючи у бойову частину безпілотника металеві уражаючі елементи ворог прагне збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Єрмак також оприлюднив фото деталей російського дрона.

Зазначимо, у ніч проти 30 січня росіяни запустили по Україні понад 80 безпілотників - ударних дронів та безпілотники-імітатори. Українським військовим вдалося збити 37 безпілотників.

Унаслідок нічної атаки є пошкодження на території Чернігівщини, Сумщини, Одещини та Полтавщини. Зокрема, у Сумах російський безпілотник поцілив у багатоповерхівку — наразі відомо про 7 загиблих та 13 постраждалих.