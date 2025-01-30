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30 января 2025, 18:05

Россияне начали использовать против украинцев усовершенствованные "Шахеды"

30 января 2025, 18:05
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фото иллюстративное: полиция
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Украина фиксирует использование российскими войсками беспилотников типа Shahed с увеличенной боевой частью

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

По его словам, у обновленных дронов боевая часть составляет до 90 кг. Также она содержит шрапнель. Добавляя в боевую часть беспилотника металлические поражающие элементы, враг стремится увеличить количество жертв среди гражданского населения.

Ермак также обнародовал фото деталей российского дрона.

Отметим, в ночь на 30 января россияне запустили по Украине более 80 беспилотников - ударных дронов и беспилотники-имитаторы. Украинским военным удалось сбить 37 беспилотников.

В результате ночной атаки повреждения на территории Черниговщины, Сумщины, Одесщины и Полтавщины. В частности, в Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку — сейчас известно о 7 погибших и 13 пострадавших.

война Андрей Ермак Офис президента БПЛА шахед беспилотники Shahed
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