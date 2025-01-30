Росіяни атакували Полтавщину: зруйновано конюшню

фото: Полтавська ОВА

У Полтавському районі внаслідок падіння БпЛА "Герань-2" була зруйнована будівля конюшні. Травмованих людей немає

Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня війська РФ запустили по території України 81 ударний дрон. Сили ППО збили 37 шахедів у 10 областях країни.

Також відомо, що в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки ворожих дронів постраждала будівля районної лікарні, приватні будинки та автомобілі.