Росіяни атакували Полтавщину: зруйновано конюшню
У Полтавському районі внаслідок падіння БпЛА "Герань-2" була зруйнована будівля конюшні. Травмованих людей немає
Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.
Нагадаємо, в ніч на 30 січня війська РФ запустили по території України 81 ударний дрон. Сили ППО збили 37 шахедів у 10 областях країни.
Також відомо, що в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки ворожих дронів постраждала будівля районної лікарні, приватні будинки та автомобілі.
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг
30 січня 2025, 12:30Столичну чиновницю підозрюють у розтраті державних коштів
30 січня 2025, 12:25Скільки коштів держава виділяє на підтримку ветеранів у 2025 році: названо цифру
30 січня 2025, 12:09В Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині
30 січня 2025, 12:02У Сумах внаслідок ворожого безпілотника постраждала 8-річна дитина
30 січня 2025, 11:40У Києві зафіксували новий температурний рекорд
30 січня 2025, 11:40Правоохоронці затримали російських диверсантів, які готували теракти на Одещині
30 січня 2025, 11:04Атака "шахедів" на Житомирщині: пошкоджені шість будинків
30 січня 2025, 11:02Зеленський відреагував на обстріл Сум: що сказав Президент
30 січня 2025, 10:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »