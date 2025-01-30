фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського дронового удару по багатоповерхівці в Сумах зросла до семи. Аварійно-рятувальні роботи тривають

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини", - йдеться у повідомленні.

Також наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Серед поранених – дитина.

Нагадаємо, в Сумах у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих внаслідок обстрілу.

Відомо, що внаслідок удару дрона руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 23 автомобілі.