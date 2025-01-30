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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Після масованих російських ударів громадяни дедалі частіше знаходять уламки ворожих дронів, у яких бойові частини не здетонували.

В одному з районів Сумщини виявили залишки ворожого БпЛА літакового типу. Його бойова частина залишалася небезпечною, тому фахівці розмінували її.

Вибухівку транспортували у безпечне місце для подальшого знищення.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-101, яка не вибухнула після збиття.