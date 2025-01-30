В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки і лікарня

фото: Одеська ОВА

В Ізмаїльському районі внаслідок атаки ворожих дронів постраждала будівля районної лікарні, приватні будинки та автомобілі

Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"На світанку ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками... Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею", - повідомив він.

Зі слів Кіпера, наразі на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення регіону.

Нагадаємо, за минулу добу на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти тиснули на Покровському напрямку. Протягом доби РФ втратила у боях 1270 терористів.

Як повідомлялось, в Донецькій області російські загарбники за добу вбили одного цивільного, ще чотирьох людей поранили.