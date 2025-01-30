Удар по багатоповерхівці в Сумах: розпочато розслідування

фото: ДСНС Сумщини

Прокуратура розпочала слідство за фактом влучання ворожого безпілотника в багатоповерхівку в Сумах

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 січня 2025 року близько 00:20 окупанти атакували безпілотником 10-ти поверховий житловий будинок у спальному районі Сум.

Внаслідок атаки ворога, станом на 08:00, відомо про загибель 4 людей. Ще 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення.

Пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, 23 транспортні засоби.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, росіяни зранку, 30 січня, обстріляли Херсон. Поранення отримали дві жінки.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині російські окупанти 29 січня вбили одного цивільного, ще чотирьох поранили.



