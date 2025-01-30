Силы ПВО сбили над Украиной 37 дронов
В ночь на 30 января войска РФ запустили по территории Украины 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили 37 шахедов в 10 областях страны, еще 39 – локационно потеряны
Об этом сообщают воздушные силы, передает RegioNews.
Отмечается, запуски дронов происходили по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 37-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно последствий)", - говорится в сообщении.
Как известно, в результате атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесщина и Полтавщина.
Ранее мы сообщали, что вражеский ударный БПЛА влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению, есть погибшие. Офис Генерального прокурора начал расследование по факту попадания.