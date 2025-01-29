Фото: Британська розвідка

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає RegioNews.

За словами британських розвідників, українські військові знищили чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами в Енгельсі (Саратовська область РФ). Ще 10 резервуарів пошкодили. Йдеться про ті, які знаходяться на нафтобазі "Кристал", поблизу з аеродромом "Енгельс-2".

Британські розвідники зауважили, що Сили оборони України атакували цей об'єкт 8 січня. Росіяни боролися з пожежею кілька днів. 14 січня українські військові вдруге атакували російську нафтобазу. Тоді знову сталась пожежа.

У Британській розвідці підкреслили, що повтори таких ударів свідчать про збільшення можливостей України атакувати російську інфраструктуру.

Слід нагадати, що в ніч на 21 січня Сили оборони України знову успішно уразили низку важливих російських об'єктів на території РФ та тимчасово окупованої Донеччини. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.

Відомо, що внаслідок удару Сил оборони в росіян загорілися резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська.