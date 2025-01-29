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29 січня 2025, 18:30

ЗСУ атакували російський нафтопереробний завод у Кстово: виникла потужна пожежа

29 січня 2025, 18:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 29 січня Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. На території НПЗ почалася дуже сильна пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони. Зазначається, що цей НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі запевнили, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що, "чим менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян".

Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

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