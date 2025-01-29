Фото: Британская разведка

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает RegioNews.

По словам британских разведчиков, украинские военные уничтожили четыре резервуара с горюче-смазочными материалами в Энгельсе (Саратовская область РФ). Еще 10 резервуаров были повреждены. Речь идет о тех, которые находятся на нефтебазе "Кристалл", вблизи аэродрома "Энгельс-2".

Британские разведчики отметили, что Силы обороны Украины атаковали этот объект 8 января. Россияне сражались с пожаром несколько дней. 14 января украинские военные вторично атаковали российскую нефтебазу. Тогда снова произошел пожар.

В Британской разведке подчеркнули, что повторы таких ударов свидетельствуют об увеличении возможностей атаковать российскую инфраструктуру.

Следует напомнить, что в ночь на 21 января Силы обороны Украины снова успешно поразили ряд важных российских объектов на территории РФ и временно оккупированной Донбасса. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Известно, что в результате удара Сил обороны у россиян загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска.