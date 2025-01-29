Британская разведка показала последствия удара украинских военных по российской нефтебазе
Украина увеличила возможность атаковать инфраструктуру РФ
Об этом сообщает разведка Великобритании, передает RegioNews.
По словам британских разведчиков, украинские военные уничтожили четыре резервуара с горюче-смазочными материалами в Энгельсе (Саратовская область РФ). Еще 10 резервуаров были повреждены. Речь идет о тех, которые находятся на нефтебазе "Кристалл", вблизи аэродрома "Энгельс-2".
Британские разведчики отметили, что Силы обороны Украины атаковали этот объект 8 января. Россияне сражались с пожаром несколько дней. 14 января украинские военные вторично атаковали российскую нефтебазу. Тогда снова произошел пожар.
В Британской разведке подчеркнули, что повторы таких ударов свидетельствуют об увеличении возможностей атаковать российскую инфраструктуру.
Следует напомнить, что в ночь на 21 января Силы обороны Украины снова успешно поразили ряд важных российских объектов на территории РФ и временно оккупированной Донбасса. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ.
Известно, что в результате удара Сил обороны у россиян загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска.