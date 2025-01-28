ЗСУ показали кадри збиття російських дронів на Сході
Під час чергової нічної атаки російських військ зенітники збили ворожі дрони на Сході України
Відео ураження російських дронів оприлюднило Повітряне командування "Схід", інформує RegioNews.
"Бойова робота у зоні відповідальності Повітряне командування "Схід" у ніч на 28 січня 2025 року. Підтримуйте! Разом переможемо!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня російські війська випустили по Україні 100 безпілотників різних типів — "шахедів" та БпЛА-імітаторів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 28 — локаційно втрачені.
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