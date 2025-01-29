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Кількість людей, які відносять себе до вірян Української православної церкви Московського патріархату УПЦ (МП), протягом останніх трьох років стабільно знижується

Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Відповідно до результатів соціологічного дослідження, вірянами Православної церкви України вважають себе 35,2% опитаних, УПЦ (МП) – 5,5%, "спросто православні" – 13,7%. Ще 44,6% не є православними.

Соціолог зазначив, що зростання частки тих, хто відносить себе до ПЦУ почалося ще до повномасштабної війни. У 2021 році їх частка становила 24%, у 2022 році - уже 36%, а в 2023-му - 42%.

Водночас Міщенко зауважив, що у 2024 році ця частка зменшилася до 35%. Однак це зменшення показників співвідноситься зі зменшенням загальної кількості православних в Україні.

Соціолог також зазначив, що у 2021 році вірянами УПЦ (МП) себе називали 13%, а станом на кінець 2024 - уже 5,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%.