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22 січня 2025, 05:41

На Волині судитимуть священника УПЦ МП, який побив сестру загиблого воїна

22 січня 2025, 05:41
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фото: скріншот із відео
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На Волині священника УПЦ МП відправили під суд за нанесення тілесних ушкоджень сестрі загиблого українського воїна

Про це повідомив народний депутат Ігор Гузь, передає RegioNews.

"Отримав відповідь від Волинської обласної прокуратури на моє звернення щодо інциденту в селі Волошки Ковельського району. Було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України, за фактом завдання тілесних ушкоджень Вікторії Дідух священником Московського патріархату Віталієм Лаштою. Проведене досудове розслідування", – написав Гузь.

Судовий розгляд справи призначений на 13 лютого в Ковельському міськрайонному суді.

Депутат також зазначив, що це не єдиний випадок агресивної поведінки священника. Раніше він образив матір загиблого героя України та вдарив священника ПЦУ.

Нагадаємо, інцидент стався 29 листопада минулого року в селі Волошки Ковельського району. Священник УПЦ МП вдарив жінку кулаком в обличчя.

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