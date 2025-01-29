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Количество людей, относящих себя к верующим Украинской православной церкви Московского патриархата УПЦ (МП), за последние три года стабильно снижается

Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Согласно результатам социологического исследования, верующими Православной церкви Украины считают себя 35,2% опрошенных, УПЦ (МП) – 5,5%, просто православные – 13,7%. Еще 44,6% не православные.

Социолог отметил, что рост доли относящих себя к ПЦУ начался еще до полномасштабной войны. В 2021 году их доля составляла 24%, в 2022 году – уже 36%, а в 2023-м – 42%.

В то же время Мищенко отметил, что в 2024 году эта доля уменьшилась до 35%. Однако это уменьшение показателей соотносится с уменьшением общего количества православных в Украине.

Социолог также отметил, что в 2021 году верующими УПЦ (МП) себя называли 13%, а по состоянию на конец 2024 – уже 5,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций, фактически запрещающий деятельность УПЦ МП, поддерживает подавляющее большинство украинцев – 80%.