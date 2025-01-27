На Буковині дві громади перейшли від УПЦ МП до ПЦУ

фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ

У Чернівецькій області дві релігійні громади проголосували за перехід із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України

Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ, передає RegioNews.

Так, 26 січня у селі Підзахаричі Вижницького району на Буковині за приєднання громади святителя Василія Великого до Православної церкви України з 65 зареєстрованих учасників голосування виступила 61 людина. Ще 4 утрималися від голосування.

У Дубівцях проголосувало за перехід 115 (із 115 зареєстрованих) членів релігійної громади парафії на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

На жаль, не обійшлося без провокацій.

Як зазначили в пресслужбі єпархії, прихильники так званої "УПЦ" МП не реєструвалися на зібрання і намагалися перешкоджати проведенню зборів.

"Завдяки рішучій проукраїнській позиції більшості громад, а також присутності правоохоронців, збори відбулися в повній відповідності до чинного законодавства", - наголосив священник ПЦУ капелан Роман Грищук.

За даними Державної служби України з етнополітики та свободи, у 2024 році з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 218 релігійних громад.

Нагадаємо, 2 серпні 2024 року Верховна Рада підтримала заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Відповідне рішення про заборону "московської церкви” підтримали 265 народних обранців.

Згідно із законом громади мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ.