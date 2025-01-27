07:13  27 січня
У Київській області чиновник СБУ збив дитину на переході
08:43  27 січня
У Полтаві чоловік отримав 5 років ув'язнення за повідомлення у телеграм-каналі
08:24  27 січня
Майже 1,5 тис. окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 13:39

На Буковині дві громади перейшли від УПЦ МП до ПЦУ

27 січня 2025, 13:39
Читайте также на русском языке
фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області дві релігійні громади проголосували за перехід із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України

Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ, передає RegioNews.

Так, 26 січня у селі Підзахаричі Вижницького району на Буковині за приєднання громади святителя Василія Великого до Православної церкви України з 65 зареєстрованих учасників голосування виступила 61 людина. Ще 4 утрималися від голосування.

У Дубівцях проголосувало за перехід 115 (із 115 зареєстрованих) членів релігійної громади парафії на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

На жаль, не обійшлося без провокацій.

Як зазначили в пресслужбі єпархії, прихильники так званої "УПЦ" МП не реєструвалися на зібрання і намагалися перешкоджати проведенню зборів.

"Завдяки рішучій проукраїнській позиції більшості громад, а також присутності правоохоронців, збори відбулися в повній відповідності до чинного законодавства", - наголосив священник ПЦУ капелан Роман Грищук.

За даними Державної служби України з етнополітики та свободи, у 2024 році з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 218 релігійних громад.

Нагадаємо, 2 серпні 2024 року Верховна Рада підтримала заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Відповідне рішення про заборону "московської церкви” підтримали 265 народних обранців.

Згідно із законом громади мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ.

УПЦ МП пцу громада Буковина голосування
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
На Одещині ліквідують наслідки екологічної катастрофи після аварії російських танкерів з мазутом
27 січня 2025, 13:36
Одеський поліцейський хотів взяти гроші в матері загиблої дитини: як його покарали
27 січня 2025, 13:34
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
27 січня 2025, 13:20
Майже весна: у Києві зафіксували одразу два температурні рекорди
27 січня 2025, 13:01
З'явилися нові деталі трагічної загибелі блогерки Анни Жук
27 січня 2025, 12:57
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: пошкоджені будинки
27 січня 2025, 12:57
На Буковині автівка вилетіла в кювет та перекинулась: є загиблий та постраждалий
27 січня 2025, 12:46
Мільйони на ліхтарях: на Одещині судитимуть депутата за розкрадання коштів
27 січня 2025, 12:46
Обережно, хвороба Лайма! На Рівненщині кількість хворих зросла на 15%
27 січня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »