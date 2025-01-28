На Київщині чоловік побив священника гайковим ключем

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На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який напав на священника у соборі. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Київщини, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, сьогодні, 28 січня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Виявилося, що 33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю.

Правоохоронці затримали нападника й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучили.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

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