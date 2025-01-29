СЗЧ після 29 листопада: військові не зможуть повернутися на службу за спрощеною процедурою, — Міноборони

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Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину після 29 листопада 2024 року, не зможуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом. Тобто уникнути кримінальної відповідальності та мати можливість переведення в інший підрозділ

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом", – йдеться у повідомленні.

Вони повинні пройти загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

У відомстві зазначили, що лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ.

Ті, хто здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. Під час очкування грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримуватимуть.

"Для тих же військових, які самовільно покинули частину давно, тобто до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися в армію до 1 березня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що станом на 10 січня на службу повернулися вже понад 7000 військовослужбовців, які раніше вперше самовільно залишили частину.