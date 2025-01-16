09:11  15 січня
Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового
08:47  15 січня
Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію
18:20  15 січня
На Київщині ексголова ВЛК "продавав" фіктивні меддовідки за 10 тисяч доларів
UA | RU
UA | RU
16 січня 2025, 07:40

Військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися в армію до 1 березня: інструкція

16 січня 2025, 07:40
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про продовження терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Зазначається, що кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції.

Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генеральним штабом ЗСУ списку або до однієї з 14 рот резерву Національної гвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів та до відновлення виплат.

Рапорт можна подати також у застосунку Армія+.

"Упродовж 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців", – йдеться в повідомленні.

Про те, як військовослужбовцям у СЗЧ повернутися до війська, дивіться на інфографіці.

Нагадаємо, станом на 10 січня на службу повернулися вже понад 7000 військовослужбовців, які раніше вперше самовільно залишили частину.

ДБР війна закон армія дезертир військова служба Зеленський Володимир СЗЧ
Військовий облік 17-річних призовників: Зеленський підписав закон
15 січня 2025, 17:45
Нарешті вдома: з російського полону повернули 25 українців
15 січня 2025, 14:55
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
15 січня 2025, 11:30
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Росіяни вбили 3 і поранили 10 мешканців Херсонщини
16 січня 2025, 08:35
На Сумщині зенітники збили 4 російські ударні БпЛА
16 січня 2025, 08:30
У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр" з моря
16 січня 2025, 08:25
Біля Вовчанська Сили оборони знищили мінометний розрахунок росіян
16 січня 2025, 08:10
У горах на Закарпатті травмувався 12-річний лижник
16 січня 2025, 07:15
На Буковині двоє школярів допомагали ухилянтам перетнути кордон
16 січня 2025, 06:45
На Вінниччині знешкодили суббоєприпас від крилатої ракети Х-101
16 січня 2025, 06:11
Сядеш надовго: СБУ пояснила, що чекає на підлітків, які працюють на Росію
16 січня 2025, 05:30
Прикордонники знищили бронетехніку та позиції росіян біля Серебрянського лісу
16 січня 2025, 04:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Мирослав Гай
Олексій Кущ
Юрій Бутусов
Всі блоги »