Військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися в армію до 1 березня: інструкція

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про продовження терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Зазначається, що кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції.

Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генеральним штабом ЗСУ списку або до однієї з 14 рот резерву Національної гвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів та до відновлення виплат.

Рапорт можна подати також у застосунку Армія+.

"Упродовж 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців", – йдеться в повідомленні.

Про те, як військовослужбовцям у СЗЧ повернутися до війська, дивіться на інфографіці.

Нагадаємо, станом на 10 січня на службу повернулися вже понад 7000 військовослужбовців, які раніше вперше самовільно залишили частину.