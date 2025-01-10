Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ
На службу повернулися вже понад 7 тисяч військовослужбовців, які раніше вперше самовільно залишили частину
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.
4396 військових уже офіційно поновили на військовій службі, а щодо решти триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.
У відомстві наголошують, що кількість тих, хто повернувся із СЗЧ, зростає з кожним днем. Правоохоронці вказують, що військовим, які повертаються на службу, поновлюють пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.
Нагадаємо, Верховна рада підтримала продовження до 1 березня 2025 року строку для добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Також повідомлялося, що суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ.