Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На службу повернулися вже понад 7 тисяч військовослужбовців, які раніше вперше самовільно залишили частину

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

4396 військових уже офіційно поновили на військовій службі, а щодо решти триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

У відомстві наголошують, що кількість тих, хто повернувся із СЗЧ, зростає з кожним днем. Правоохоронці вказують, що військовим, які повертаються на службу, поновлюють пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала продовження до 1 березня 2025 року строку для добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також повідомлялося, що суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ.