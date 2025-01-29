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29 января 2025, 15:30

СОЧ после 29 ноября: военные не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре, — Минобороны

29 января 2025, 15:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие военную часть после 29 ноября 2024 года, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. То есть избежать уголовной ответственности и иметь возможность перевода в другое подразделение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Такие военнослужащие, даже если это первое их СОЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму", – говорится в сообщении.

Они должны пройти общую процедуру, включающую:

  • получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;

  • проведение расследования уголовного производства;

  • вынесение решения судом из ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.

В ведомстве отметили, что только после решения военного суда начинают возобновлять на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ.

Те, кто совершил СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. Во время ожидания денежное довольствие и другие гарантии они не будут получать.

"Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СОЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение трех дней", - говорится в сообщении .

Напомним, военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться в армию до 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 января на службу вернулись уже более 7000 военнослужащих, ранее впервые самовольно покинувших часть.

Украина преступление Минобороны Уголовная ответственность дезертир военная служба СОЧ
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