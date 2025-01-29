СОЧ после 29 ноября: военные не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре, — Минобороны
Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие военную часть после 29 ноября 2024 года, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. То есть избежать уголовной ответственности и иметь возможность перевода в другое подразделение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Такие военнослужащие, даже если это первое их СОЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму", – говорится в сообщении.
Они должны пройти общую процедуру, включающую:
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получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;
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проведение расследования уголовного производства;
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вынесение решения судом из ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.
В ведомстве отметили, что только после решения военного суда начинают возобновлять на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ.
Те, кто совершил СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. Во время ожидания денежное довольствие и другие гарантии они не будут получать.
"Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СОЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 по упрощенному алгоритму и возобновиться на службе уже в течение трех дней", - говорится в сообщении .
Напомним, военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться в армию до 1 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 января на службу вернулись уже более 7000 военнослужащих, ранее впервые самовольно покинувших часть.