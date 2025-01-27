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Міністерство оборони визначило два резервні центри, де допомагатимуть військовим, яких звільнили з полону. Це рішення прийняли на виконання закону про соціальний захист військовослужбовців

Про це повідомляє оборонного відомства, інформує RegioNews.

Два медзаклади в центральному регіоні надаватимуть допомогу звільненим бійцям. У цих центрах військові отримуватимуть як медичну, так і психологічну підтримку.

Зазначається, що кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації.

Це рішення основане на нещодавно ухваленому законі, який передбачає обов'язкове проходження звільненими бійцями реабілітації та постізоляційний супровід.

Центри зможуть оперативно реагувати на потреби звільнених військовослужбовців ЗСУ, розвідки Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що термін для повторного проходження ВЛК "обмежено придатними" планують продовжити.