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29 січня 2025, 14:53

Українців попередили про фейкові листи від імені податківців

29 січня 2025, 14:53
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фото: mashable.com
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Останнім часом зафіксована масова розсилка електронних листів нібито від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України про необхідність зв’язатись з представником відомства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Повідомлення має такий зміст: "Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751".

У відомстві наголошують, що не вказують при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку.

"Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру", - йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

Як повідомлялось, у столиці правоохоронці викрили одного з високопоставлених посадовців КМДА, який зробив собі "липову" інвалідність. Чоловік шайхрайським шляхом отримував пенсію та оформив бронь.

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