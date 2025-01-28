У Києві судитимуть волонтерів за продаж 6 автомобілів для військових

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У столиці судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж транспортних засобів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Київської міської прокуратури.

Як повідомили правоохоронці, засновник благодійної організації разом з її керівником налагодили схему збуту автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Ввезені автівки продавали через оголошення на популярних платформах. Після отримання коштів транспортний засіб передавали новому власнику начебто як гуманітарну допомогу.

За такою схемою "благодійники" продали 6 автомобілів на загальну вартість майже 1 млн гривень.

Чоловіків обвинувачують у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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