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19 січня 2025, 13:40

Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ

19 січня 2025, 13:40
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили групу шахраїв із Черкащини, які створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти, прикриваючись потребами українських військових. Загальна сума викрадених донатів перевищила 2,5 млн грн. Трьом зловмисникам загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, шахраї діяли організовано. Вони створювали десятки підроблених профілів у популярних соціальних мережах і використовували фотографії документів справжніх військовослужбовців, знайдені у відкритому доступі.

На фейкових сторінках фігуранти публікували заклики до збору коштів для військових потреб. Насправді всі зібрані гроші використовувалися для особистих цілей.

"Загальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 млн грн", ― йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ретельно відстежили схему руху коштів: від моменту привласнення до їхньої легалізації. Фахівці встановити осіб, які займалися створенням фейкових акаунтів, публікацією оголошень і організацією фінансових потоків.

У ході розслідування оперативники провели обшуки в місцях проживання та реєстрації підозрюваних на території Черкаської, а також Київської областей. У зловмисників вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютери та інші докази злочинної діяльності.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру в шахрайстві та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину, уточнення кількості постраждалих і загальної суми завданих збитків.

Нагадаємо, на Житомирщині поліція затримала шахрая, який привласнив волонтерські гроші, видаючи себе за військового ЗСУ.

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