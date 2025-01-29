Украинцев предупредили о фейковых письмах от имени налоговиков

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В последнее время зафиксирована массовая рассылка электронных писем якобы от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины о необходимости связаться с представителем ведомства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Сообщение имеет следующее содержание: "Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины] беспокоит. Перескажите, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связался. Тел. +380932652751".

В ведомстве отмечают, что при переписке не указывают личные номера телефонов для связи.

"Фейковые сообщения направляются с заменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы Украины. Они выглядят как официальные письма и вводят получателя в заблуждение. Таким образом, злоумышленники легко входят в доверие", - говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.

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