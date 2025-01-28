На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі

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Під час повітряної розвідки оператори Сил спеціальних операцій помітили на місцевості противника. Це були поранені військові, яких командування РФ кинуло помирати на полі бою в Курській області місяцем раніше

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що спецпризначенці за допомогою скиду з безпілотника запропонували окупанту здатися в полон. Він без сумнівів склав зброю та прослідував за українським безпілотником.

"Росіянина, що добровільно поповнив обмінний фонд війська рф залишили на призволяще, без води та харчів. Крім того, забрали усі засоби зв'язку. Інший військовий рф помер від отриманих поранень", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. ССО ліквідували 18 піхотинців.