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29 января 2025, 10:05

Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью около $45 млн

29 января 2025, 10:05
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скриншот с видео
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Недавно на одном из активных направлений фронта операторы 412-го полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

ЗРК "Бук-М3" способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн долларов.

Военные обнародовали кадры поражения вражеского ЗРК. По одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага отработали дронами.

"После точного удара комплекс получил критические повреждения, которые сделали невозможным его дальнейшее использование. Наше оружие — разум!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 млн долларов.

война ВСУ БПЛА ПВО потери россиян Силы беспилотных систем Бук-М3
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