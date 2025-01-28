Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 28 січня
Протягом минулої доби, 27 січня, Сили оборони України знищили 1 380 російських загарбників, майже 30 артсистем і більше десятка бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить 833 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 833 000 (+1 380) осіб,
- танків ‒ 9 876 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 366 (+27) од,
- РСЗВ – 1 263 од,
- засоби ППО ‒ 1 050 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 399 (+72) од,
- крилаті ракети ‒ 3 053 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 269 (+86) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 718 (+2) од.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 11 450 російських окупантів, а також 1 845 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
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