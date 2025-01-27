14:30  27 січня
На Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі
14:35  27 січня
Росіяни вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранені 4 цивільних
13:20  27 січня
В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
27 січня 2025, 15:50

В ГУР спростували, що Буданов сказав нардепам про "загрозу для існування України" без переговорів

27 січня 2025, 15:50
Читайте также на русском языке
фото: gur.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

ЗМІ цитували нібито слова Буданова про "загрозу для існування України", якщо не буде переговорів із РФ.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів.

Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", — йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, й "інформаційний вимір війни також має критично важливе значення".

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільника ГУР Кирило Буданов нібито попередив про "загрозу для існування України", якщо не буде переговорів.

Пізніше народний депутат Олег Дунда запевнив, що заява Буданова на закритій зустрічі у Раді про нібито необхідність переговорів до літа, аби не допустити процеси, що загрожуватимуть існуванню України – вирвана з контексту.

Україна перемовини заява нардепи Верховна Рада ГУР фейкова інформація Буданов Кирило Олексійович
Заяву Буданова про загрозу існування України вирвали з контексту, – нардеп
27 січня 2025, 14:43
Буданов заявив про загрозу для існування України та назвав дедлайн для початку переговорів, – ЗМІ
27 січня 2025, 10:11
Голова комітету ВР Радіна: Умєров має подати заяву про відставку
25 січня 2025, 18:20
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік
27 січня 2025, 17:35
Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду
27 січня 2025, 17:18
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових
27 січня 2025, 17:12
Збив 4 людей на переході: ексголову Броварської РДА Майбоженка оштрафували за пʼяну ДТП
27 січня 2025, 17:05
Заплатити за службу в тилу: на Дніпропетровщині медика ВЛК піймали на хабарі
27 січня 2025, 16:41
В'їхав у дерево: на Черкащині в ДТП постраждали четверо чоловіків
27 січня 2025, 16:37
Нардепа Миколу Тищенка повторно посадили під домашній арешт
27 січня 2025, 16:25
На Харківщині викрили "чорних лісорубів"
27 січня 2025, 16:18
Міноборони створило два резервні центри для підтримки звільнених з полону військових
27 січня 2025, 16:14
Співробітників ТЦК пропонують карати за порушення правил мобілізації
27 січня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »