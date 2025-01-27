В ГУР спростували, що Буданов сказав нардепам про "загрозу для існування України" без переговорів

фото: gur.gov.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

ЗМІ цитували нібито слова Буданова про "загрозу для існування України", якщо не буде переговорів із РФ.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах", — йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, й "інформаційний вимір війни також має критично важливе значення".

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільника ГУР Кирило Буданов нібито попередив про "загрозу для існування України", якщо не буде переговорів.

Пізніше народний депутат Олег Дунда запевнив, що заява Буданова на закритій зустрічі у Раді про нібито необхідність переговорів до літа, аби не допустити процеси, що загрожуватимуть існуванню України – вирвана з контексту.