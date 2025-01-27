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27 января 2025, 15:50

В ГУР опровергли, что Буданов сказал нардепам об "угрозе для существования Украины" без переговоров

27 января 2025, 15:50
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фото: gur.gov.ua
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Распространенная в средствах массовой информации "цитата" начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова из закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

СМИ якобы цитировали слова Буданова об "угрозе для существования Украины", если не будет переговоров с РФ.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов.

Подчеркиваем — распространение каких-либо сообщений о том, что якобы бы обсуждается на официальных совещаниях с грифом тайно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость и "информационное измерение войны также имеет критически важное значение".

Напомним, 27 января СМИ со ссылкой на источники сообщили, что главу ГУР Кирилл Буданов якобы предупредил об "угрозе для существования Украины", если не будет переговоров.

Позже народный депутат Олег Дунда заверил, что заявление Буданова на закрытой встрече в Раде о якобы необходимости переговоров к лету, чтобы не допустить процессы, угрожающие существованию Украины – вырвано из контекста.

Украина переговоры заявление нардепы Верховная Рада ГУР фейковая информация Буданов Кирилл Алексеевич
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