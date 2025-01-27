Заяву Буданова про загрозу існування України вирвали з контексту, – нардеп

фото: gur.gov.ua

Заява очільника ГУР Кирила Буданова на закритій зустрічі у Раді про нібито необхідність переговорів до літа, аби не допустити процеси, що загрожуватимуть існуванню України – вирвана з контексту

Про це заявив в ефірі "КИЇВ24" народний депутат Олег Дунда, інформує RegioNews.

"Заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа – вирвана з контексту, не розуміючи, за яких умов це було сказано і більше того – для чого. Треба зважити, що ті посилання, на Кирила Буданова – це посилання на дуже специфічну інституцію (ГУР, – ред.). Ми не знаємо, з яких причин і з якою метою робляться ці заяви і використовуються заяви з цієї інституції, не розуміючи, що там відбувається", – сказав Дунда.

Нардеп також закликав до проведення розслідування, щоб зрозуміти, хто поширив цю інформацію з закритого засідання у ЗМІ, коли це заборонено. Він наголосив, що коментувати настільки специфічні інституції – це втручання у питання національної безпеки України.

"Це велике питання до розслідування - хто зробив цей витік, для чого він це зробив і як він буде за це відповідати", – заявив Дунда.

Нардеп Олексій Гончаренко також відреагував на матеріал "УП". Він зазначив, що Буданов не казав нічого подібного.

"По зустрічі в Раді, на якій Буданов сказав, про те, що України може не стати. Він так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми", – написав Гочаренко.

Нагадаємо, фразу Буданова "про загрозу існування України" навела "Українська правда" з посиланням на неназваного депутата, який брав участь у зустрічі.