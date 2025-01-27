фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Audi A4 не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик вилетів в кювет та перекинувся на дах.

Від отриманих травм 35-річний водій загинув. "Швидка" госпіталізувала 36-річного постраждалого пасажира.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, 26 січня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Загинули чотири людини.