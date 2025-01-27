Появились новые детали трагической гибели блоггерши Анны Жук

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На днях в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блоггерша и волонтер Анна Жук, еще три человека – получили травмы. Водителю столкнувшегося с грузовиком авто сообщили о подозрении

Об этом сообщил спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает RegioNews со ссылкой на Главред.

По версии правоохранителей, мужчине, находившемуся за рулем автомобиля, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Согласно действующему законодательству, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Также мужчине могут запретить управлять транспортными средствами до трех лет.

Следственные действия продолжаются.

На днях сеть всколыхнула новость о смерти известной блоггерши Анны Жук. Женщина вместе с мужем Владимиром и старшим сыном направлялась на день рождения к подруге и попала в ДТП. Ее автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик. От несовместимых с жизнью травм Анна скончалась на месте аварии.

Напомним, в Чернигове пьяный водитель въехал в припаркованные автомобили . Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 44-летняя водитель Renault Scenic въехала в кучу дров на Черниговщине.