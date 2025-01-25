Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, інформує RegioNews.

Українські військові в Курській області РФ знищили підрозділ російських морських піхотинці 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. Цей підрозділ був причетним до розстрілів українських полонених.

Українські десантники заявили, що вони будуть й далі полювати на "виродків, які вбивають наших полонених". Вони також додали, що готові відправити у пекло всіх злочинців із 155 бригади.

Слід зазначити, що днями омбудсмен Дмитро Лубінець розповідав про розстріл українських полонених на Донеччині. За його словами, окупанти самі записували свій злочин на відео. Розстріл кожного із полонених відбувався на очах у інших побратимів. Запис обривається, коли на землі лежить сьомий боєць, його доля невідома.

При цьому українські військові продовжують нищити ворога і його військову техніку. Нещодавно на одній із ділянок ведення активних бойових дій українські прикордонники разом із Силами оборони зупинили колону російської техніки, яка рухалась в напрямку нашої держави. Захисники знищили дві БМП, а також ще одну БМП пошкодили.