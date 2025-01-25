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25 січня 2025, 03:10

Сили оборони уразили стратегічний завод і нафтобазу на території РФ

25 січня 2025, 03:10
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, в результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань", — йдеться у повідомленні.

Також, безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

"Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків. Результати ураження уточнюються", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня Сили оборони України успішно уразили низку важливих російських об'єктів на території РФ та тимчасово окупованої Донеччини.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

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