ГУР знищило у Запорізькій області російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами
Українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь"
Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож московити, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання – склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", – йдеться у повідомленні.
В результаті удару була знищена і РЛС "Гармонь", а також військові, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як нищать російських окупантів на Запоріжжі.
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