ГУР знищило у Запорізькій області російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами

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Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож московити, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання – склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", – йдеться у повідомленні.

В результаті удару була знищена і РЛС "Гармонь", а також військові, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як нищать російських окупантів на Запоріжжі.