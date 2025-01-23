На Донеччині російські військові розстріляли шістьох українських військовополонених

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Під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців ЗСУ та у подальшому розстріляли

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

"Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосили у прокуратурі.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, окупанти власноруч зафіксували власний злочин на відео. Запис обривається, коли на землі лежить сьомий боєць, його доля невідома.

Розстріл кожного із полонених відбувався на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказували їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучив "Один – мій", а згодом видно, як він випустив низку куль у спину одному з військових.

"Російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і ось вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність. Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований", – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, на початку січня біля села Времівка Донецької області росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування.