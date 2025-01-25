Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает RegioNews .

Украинские военные в Курской области РФ уничтожили подразделение российских морских пехотинцев 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ. Это подразделение было причастно к расстрелам украинских пленных.

Украинские десантники заявили, что они будут и дальше охотиться на "ублюдков, которые убивают наших пленных". Они также добавили, что готовы отправить в ад всех преступников из 155 бригады.

Следует отметить, что на днях омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал о расстреле украинских пленных в Донецкой области . По его словам, оккупанты сами записывали свое преступление на видео. Расстрел каждого из пленных происходил на виду у других собратьев. Запись обрывается, когда на земле лежит седьмой боец, его судьба неизвестна.

При этом украинские военные продолжают уничтожать врага и его военную технику. Недавно на одном из участков ведения активных боевых действий украинские пограничники вместе с Силами обороны остановили двигавшуюся в направлении нашего государства колонну российской техники. Защитники уничтожили две БМП, а также еще одну БМП повредили.